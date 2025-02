Camilla arremata o Poder Curinga - Reprodução/Globo

Publicado 21/02/2025 16:50

Rio - Camilla arrematou o Poder Curinga do "BBB 25", nesta sexta-feira (21) e, na formação do Paredão de domingo (23), poderá usá-lo para trocar um dos emparedados pelo Big Fone, que tocará no sábado (22).

Na dinâmica, quem atender ao telefone vai direto para o Paredão e escolhe outra pessoa para ser emparedada também. Caso o Líder João Pedro atenda, ele deve escolher duas pessoas. Na dinâmica, quem atender ao telefone vai direto para o Paredão e escolhe outra pessoa para ser emparedada também. Caso o Líder João Pedro atenda, ele deve escolher duas pessoas.

O próximo paredão será triplo e vai eliminar um dos brothers.

Camilla reclama de 'climão' na cozinha da Xepa

Mais cedo, após discutirem pelas compras da Xepa, Diogo Almeida sugeriu que a mãe temperasse o frango do almoço com laranja.

Camilla pediu que eles separem uma porção de frango sem laranja para ela e Thamiris, pois elas não gostam. Em seguida, Vilma diz que não usará a laranja no tempero. "Não precisa deixar de fazer, só estou pedindo para separar", diz a trancista.



"Mas não tem como fazer uma parte temperada e outra não, cara...Vai fazer duas panelas? Eu não vou fazer duas panelas, vou fazer uma só", rebate Vilma.

"Não é para criar um climão, porque acaba ficando um climão", reclama a trancista.