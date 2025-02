Aline e Diogo discutem - Reprodução Globoplay

Aline e Diogo discutem Reprodução Globoplay

Publicado 21/02/2025 13:10

Rio - Aline e Diogo protagonizaram uma discussão na madrugada desta sexta-feira (21), no "Big Brother Brasil 25", da TV Globo. Durante uma conversa no quarto 'Fantástico', os dois estavam deitados juntos e se desentenderam após a sister pedir para o ator diminuir o 'tom de voz'.

"Eu não estou gritando com você, né", afirmou Diogo. Aline respondeu: "Eu não estou dizendo que você está gritando comigo. Até nisso você está preocupado". O ator rebateu: 'Claro, eu tenho o maior cuidado para falar com você". A policial militar discordou: "Parece que você está mais preocupado com o que está aparentando ser, do que a minha conversa com você", disse ela.

A sister justificou seu pedido. "'Abaixa o tom' é abaixar o tom mesmo. Veja, se você estivesse gritando comigo, e eu falasse 'abaixa o tom', era nítido que era porque você está gritando. Agora, você está falando mais alto, e não gritando. Por isso que eu falei 'abaixa o tom' nesse sentido. E não precisa ficar na defensiva comigo". Diogo se defendeu: "Não estou na defensiva, só estou falando que é o tipo de coisa que eu não me preocupo". Aline apontou que o brother teria mudado sua posição na cama depois da conversa. "Tem certeza que você quer conversar sobre isso?", perguntou Diogo.

O casal continuou a discussão e antes de se despedirem para dormir, o artista pediu um 'beijo' da sister, que negou em seguida: "Não. Estou brigada com você". O ator reclamou da situação. "Ai, Aline! Para de besteira. Para de inventar história, pelo amor de Deus, de briga desnecessária", afirmou.