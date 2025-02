Aline e Thamiris conversam sobre beijo em festa - Reprodução / Globo

Publicado 20/02/2025 18:11

Rio - Na tarde desta quinta-feira (20), Aline Patriarca e Thamiris conversaram na cozinha do “BBB 25" sobre o burburinho em torno do beijo que teriam dado na festa do líder na quarta-feira (19). Apesar das câmeras não terem registrado o momento, o assunto rendeu entre os participantes.



Aline, aos risos, chamou Thamiris de forma descontraída: "Venha cá, minha mulher". As duas se abraçaram e a nutricionista confessou estar preocupação com a repercussão do acontecimento. "Até acordei preocupada, vai virar uma novela. Aline veio com tudo, ela me queria muito", comentou a carioca. "Enfiou a língua na minha boca, juro", completou.



Renata, que estava por perto, reagiu surpresa: "Sério?", perguntou. Thamiris reafirmou sua versão: "Estou falando sério. Eu estava na hora caída no chão, com aqueles óculos de coraçãozinho ainda".



Aline, por sua vez, também quis entender melhor o que aconteceu e questionou o amigo Vinícius sobre a situação. "Vem cá, Vi, eu dei um beijo na boca de mona, foi?", perguntou. Vinícius confirmou e recordou que durante a festa, a ex-policial disse que queria beijar a carioca.



Preocupação com Diogo Almeida



Mais tarde, Thamiris conversou com Gracyanne e revelou estar apreensiva sobre a possível reação de Diogo Almeida caso ele descubra sobre o beijo. "Já tive uma briga com o cara, para falar que ele não trata a mina bem... Aí justamente eu sou a pessoa com quem isso acontece. Para falar que não foi de propósito, não foi para estragar a relação dele", desabafou.