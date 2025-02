Vitória aparece na festa do líder e brothers comemoram - Reprodução Globoplay

Publicado 20/02/2025 08:01 | Atualizado 20/02/2025 08:11

Rio - Vitória Strada voltou para a casa do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, após conseguir terminar de montar o quebra-cabeça de 300 peças, na madrugada desta sexta-feira (20). A atriz ficou por três horas no quarto "Barrado do Baile" e surpreendeu os outros brothers ao aparecer durante a festa do líder de Eva.

"Eu estava montando aquele quebra-cabeça como se fosse o maior hiperfoco da minha vida", disse Vitória. Aline elogiou o empenho da sister: "Come tudo que você tem direito. Você é fod*. O Mateus deve estar orgulhoso. Tem que respeitar, viu", declarou.

Ao acabar a festa, a atriz revelou as estratégias que usou para montar o quebra-cabeça. "Eu lembro que eu visitava minha avó no interior e ela montava quebra-cabeça de duas mil peças. Só que ela demorava meses para montar. E eu sempre chegava lá e tinha os mesmos quebra-cabeça. Ai eu olhava na mesa e tinham vários saquinhos. Ai um dia eu falei: 'Vó, como você monta?', ai ela disse que separava as peças de cada cor. Ai eu comecei a me inspirar nisso", explicou.