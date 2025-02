Diogo Nogueira e bateria da Portela agitam festa no ’BBB 25’ - Reprodução/Instagram

Diogo Nogueira e bateria da Portela agitam festa no ’BBB 25’Reprodução/Instagram

Publicado 19/02/2025 17:12

Rio - O Carnaval vai tomar conta do "BBB 25" com uma apresentação de Diogo Nogueira na festa desta sexta-feira (21). O artista vai comandar a folia acompanhado dos ritmistas e integrantes da escola de samba Portela.

fotogaleria Estarão na casa o primeiro casal de Mestre-sala e Porta-bandeira, Marlon Lamar e Squel Jorgea, a rainha de bateria Bianca Monteiro e o intérprete Gilsinho cantando os sambas-enredo. "Poder dividir o palco do 'BBB' com a Portela vai ser uma honra e um grande privilégio. Espero que o público que estará nos assistindo aproveite bastante e que os brothers e sisters se divirtam ao extremo e fiquem muito felizes", celebra Diogo Nogueira.

O sambista montou um setlist que mescla sucessos do ritmo e músicas típicas do Carnaval. "Tem algumas músicas minhas de sucesso e algumas nas quais eu faço homenagens a outros artistas e ao Carnaval. Sempre fui um grande amante do Carnaval. Tive a oportunidade de vencer por quatro anos seguidos como autor dos sambas-enredos da Portela. Ganhei na Grande Rio, ganhei em São Paulo, no Espírito Santo... Como eu sou um apaixonado, esse show tem um momento em que eu faço uma homenagem ao grande Carnaval", adianta o artista.