Giovanna Jacobina defendeu Camilla e Thamiris de falas preconceituosas Reprodução/Instagram

Publicado 19/02/2025 16:25

Rio - Giovanna Jacobina, ex-integrante do 'BBB 25', comentou os ataques racistas que Camilla e Thamiris estão sofrendo de parte do público que acompanha o reality show. A irmã de Gracyanne Barbosa afirmou que as atitudes das irmãs no jogo não são justificativa para as falas preconceituosas.

fotogaleria "Toda e qualquer oportunidade que eu tiver e puder criticar, repudiar, denunciar qualquer forma de racismo, eu VOU fazer, achem válido ou não. Eu sinto essa dor, ela é minha e dos meus. Racismo é CRIME. Nada me irrita mais do que tentar diminuir algo tão importante, ali é jogo galera, se as meninas estão vacilando, julguem o jogo, não a cor, o corpo, como adoram fazer, mas não olham no espelho e amam a si próprio", escreveu Giovanna.

A veterinária também detonou as pessoas que utilizam do anonimato das redes sociais para praticar crimes. "As pessoas são muito ruins e se escondem numa tela, racismo me tira do sério, nojentos, criminosos".