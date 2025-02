Aline na piscina do BBB 25 - Reprodução/Globo

Aline na piscina do BBB 25Reprodução/Globo

Publicado 18/02/2025 17:06 | Atualizado 18/02/2025 17:07

Rio - Após trocar beijos com Diogo na piscina do "BBB 25" e passarem a madrugada juntos debaixo do edredom , Aline conversou com Delma e Eva sobre relacionamentos, na tarde desta terça-feira (18).