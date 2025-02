Daniele Hypolito - TV Globo

Daniele HypolitoTV Globo

Publicado 17/02/2025 16:29

Rio - Durante um bate-papo na academia do BBB 25, Daniele Hypólito e Gracyanne Barbosa revisitaram os momentos tensos da última Formação do Paredão. A decisão de Diego Hypólito de votar em Gabriel gerou um clima de desconforto entre os participantes, levando a especulações sobre uma possível mudança de voto por parte do ginasta.



fotogaleria

Após o voto de Diego, diversos brothers e sisters começaram a discutir o assunto, questionando o ginasta sobre sua atitude. Vitória Strada, por exemplo, não hesitou em confrontá-lo, enquanto Gabriel e Guilherme também expressaram sua insatisfação. Guilherme, em uma conversa no sofá, sugeriu que "todo mundo afirmou" que Diego votaria em Diogo Almeida, o que causou uma reviravolta no jogo de relações.Daniele se posiciona: 'Eu tenho certeza que o Diego nunca falou que votaria no Diogo'No diálogo com Gracyanne, Daniele reitera sua posição sobre os boatos. Ela destacou que não esteve presente na conversa mencionada por Guilherme e que, apesar disso, tinha certeza de que Diego jamais afirmou que votaria em Diogo Almeida. "Eu tornei a falar: 'Guilherme, eu não estava na conversa, não sei o que foi dito, mas uma coisa eu tenho certeza absoluta, eu não acho, eu tenho certeza que o Diego nunca falou que votaria no Diogo [Almeida]'", afirmou a musa.Gracyanne também opina sobre a situaçãoGracyanne Barbosa, por sua vez, relembra que Mateus, após algum tempo, também voltou atrás na sua opinião. "Eu me lembro, o Mateus concordou e falou: 'se eu falei lá no sofá, eu peço desculpas, eu achava'. Aí ele voltou atrás. Aí o Guilherme até falou para mim 'só agora estou entendendo'", revelou a musa fitness.No desenrolar da conversa, Gracyanne refletiu sobre a maneira como as exposições afetaram Diego. Ela mencionou que, ao ser criticado, o ginasta foi colocado em uma situação difícil. "O Guilherme ficou mais chateado porque expuseram o Diego de uma forma como se o Diego tivesse combinado voto e depois mentido", explicou Gracyanne. Ela destacou que, em algumas situações, parecia que Diego estava sendo apontado como o mentiroso da história, quando, na verdade, ele nunca estava envolvido diretamente em discussões sobre o jogo com outros participantes, exceto com pessoas como Daniele e ela mesma.Gracyanne finalizou a conversa ressaltando que Diego sempre procurava conselhos em pessoas de sua confiança. "É para pedir conselho", completou a musa fitness, deixando claro que o ginasta estava apenas buscando apoio dentro do jogo.