Delma critica brothers no BBB 25Reprodução/Globo

Publicado 17/02/2025 09:34 | Atualizado 17/02/2025 11:22

Rio - Dona Delma soltou o verbo durante a exibição do "BBB 25" ao vivo neste domingo (16).Tadeu Schmidt relembrou que os participantes estão novamente no "Tá Com Nada" após ultrapassarem o limite de água da casa e ela disparou. "Eu vou me revoltar aqui", disse.

"Tudo novo vacilando, são irresponsáveis... O pessoal tudo novo. estudado, inteligente, fazendo m*rda aqui", completou. "Então fiquem atentos", respondeu o apresentador.

Na primeira vez que foi para o "Tá com Nada", Delma ficou tão triste, que teve uma crise de pânico e pensou em desistir do programa.



Mais uma vez no 'Tá com Nada'

Pela segunda vez em poucos dias, os participantes estão no "Tá com Nada", que limita ainda mais o consumo de comida na casa. Na última tarde, uma sirene assustou os participantes da casa e, na sala, um anúncio apareceu no telão avisando que todos perderam suas regalias de cozinha e de água.



O motivo do castigo foi porque os brothers ultrapassaram o consumo de água. Mesmo com a punição, eles não demonstraram muita preocupação, o que incomodou Delma.