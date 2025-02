Diogo promete não contar voto de Maike em Aline - Reprodução Globoplay

Publicado 16/02/2025 14:08 | Atualizado 16/02/2025 14:53

Rio - Durante uma conversa com Vilma, João Pedro, João Gabriel e Diogo no quarto 'Fantástico' do "BBB 25", Maike revelou suas intenções de voto em Aline ou Vinícius. Vivendo um affair com a policial militar, o ator prometeu não contar nada sobre o bate-papo com os colegas para a ela. Os brothers também aproveitaram para avaliar suas possíveis indicações para a formação de paredão neste domingo (16).

"Tem que pensar. Pelo visto a gente não vai nas mesmas pessoas. Maike vai em quem?", questionou Diogo. "Mas vai ter que chegar um momento que vamos ter que votar nas mesmas pessoas. E provavelmente vai sobrar Aline e Vinícius. A Dani eu também não vou votar nela", revelou o nadador.

Em seguida, João pediu para que Diogo não contasse as intenções de voto para a policial militar. "Não comenta nada com a Aline não, hein Diogo". Maike complementou o colega de confinamento: "Mas se comentar também está tudo bem, está tudo bem,da minha parte". O goiano afirmou que não irá mais revelar votos. "Porque o voto é secreto. Eu não vou falar mais voto para ninguém. Umas vez eu falei que votei e eu não podia nem ter falado", declarou.

Diogo relembrou quando os gêmeos votaram em Aline. "Não tem como fazer isso. É secreto e não tem como fazer isso. Quando você escolheu ela para o paredão da última vez, eu falei para ela: 'eu também não sabia'. E eu não sabia. Vocês decidiram no dia e na hora. Eu soube um pouco antes de ir para sala. Agora decisão do voto de vocês, não tem como", disse ele.