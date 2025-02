Gracyanne Barbosa relembra situação difícil com Belo - Reprodução / Instagram

Publicado 15/02/2025 18:48 | Atualizado 15/02/2025 18:49

Rio - Durante uma conversa no "BBB 25", Gracyanne Barbosa não conteve as lágrimas ao falar sobre um momento delicado envolvendo Daniele e Diego Hypolito. O desentendimento entre os irmãos, ocorrido antes da Prova do Anjo, trouxe à tona lembranças do passado da musa fitness, que relembrou desafios vividos ao lado do ex-marido, Belo.



"Ele [Diego Hypolito] dá uma surtada com a Dani. Eu lembro muito de quando o Belo sofria de crise de ansiedade, eu também não sabia o que fazer", desabafou Gracyanne. Sensibilizada com a situação, ela aconselhou Daniele a buscar apoio de Vitória Strada para lidar melhor com o comportamento do irmão.



A discussão entre Diego e Daniele aconteceu no Quarto Anos 50. "Eu lá sei o que você está pensando", disse Diego. "Não consigo parar de pensar em sair de dentro da casa, não estou nem pensando em prova", completou. Daniele ouviu as palavras do irmão em silêncio.



Comparação entre brother e Belo



Além de relembrar momentos difíceis de seu relacionamento com Belo, Gracyanne também surpreendeu ao compará-lo com um dos participantes do reality. Durante uma conversa na academia do BBB 25, na última quinta-feira (13), a musa fitness contou que vê semelhanças entre Belo e Guilherme, outro brother do programa.



"Eu gosto muito do Gui e acho que era mais falta de conversar. Eu adoro conversar com ele", disse. Ela ainda relembrou uma conversa que teve com o participante durante uma festa. "Ele é muito parecido com o Belo. Às vezes, não consigo conversar com ele porque me remete tanto ao Belo que preciso sair. Ele fala as mesmas frases, o jeito. Fica difícil eu ficar com ele sem me emocionar, aí eu saio", confessou.