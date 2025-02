Aline desabafa sobre atitudes de Gracyanne - Reprodução Globoplay

Aline desabafa sobre atitudes de GracyanneReprodução Globoplay

Publicado 15/02/2025 12:23 | Atualizado 15/02/2025 12:49

Rio - Aline analisou as atitudes de Gracyanne no jogo do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, e desabafou com Vinícius e Guilherme, na área externa da casa, nesta sexta-feira (14). A policial militar afirmou que tem que ficar de 'olhos abertos' com a musa fitness e contou que ela estaria tentando influenciar nas opções de votos de outros confinados.

"Ela foi preparar um terreninho. Senti que ela foi meio que preparar as pessoas para ficar me minando para essas pessoas. Que loucura. Eu não vou mentir a vocês, ela abriu muito meu olho para isso aí. Se ela já foi fazer isso aí, realmente é porque ela já está querendo meio que virar a casaca para o meu lado. Tipo assim: 'Aline é uma opção de voto'. Porque ela não engoliu o fato de a gente (Aline e Vinícius) ter votado nela", declarou Aline.

A policial militar relembrou uma conversa que teve com Gracyanne na academia, quando a musa fitness questionou o motivo de ter sido votada pela sister e por Vinícius. "No dia da dinâmica, ela veio conversar comigo na academia, estava todo mundo na academia, aí ela veio conversar comigo: 'Você não falou para mim o motivo real de ter votado em mim'".

Aline discordou da fala de Gracyanne e contou o que disse. "Eu falei: 'Primeiro, eu achava que eu e Vini éramos uma opção de voto para você e falei também que, até o momento, você não tinha tido nenhuma oportunidade de se posicionar, então, eu não tinha como saber o que se passava na sua cabeça'. Ai ela disse: 'Mas não tinha acontecido nenhuma situação'. Se a gente parar para pensar, de fato, com ela em si, não aconteceu nada. Mas com ela e Thamiris sim. Você não defende alguém que você gosta?"