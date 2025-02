Duração das rodadas do Castigo do Monstro será definida pelo público - Reprodução/Globo

Duração das rodadas do Castigo do Monstro será definida pelo público Reprodução/Globo

Publicado 14/02/2025 22:43

Rio - O "BBB 25" anunciou uma novidade para a Prova do Anjo deste sábado (15). O público vai interferir na permanência do participante escolhido pelo vencedor da dinâmica para o Castigo do Monstro, que terá como tema o Confessionário.

Cada rodada terá uma duração média de duas horas. Na primeira hora, por meio de uma votação no Gshow, o público poderá votar para definir se o participante está liberado ou se deve permanecer por mais uma hora no Castigo.

A dinâmica vai seguir até a liberação de Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo de domingo.