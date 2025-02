Vitória Strada contou papo com Renata para Mateus - Reprodução/Globoplay

Vitória Strada contou papo com Renata para Mateus

Publicado 14/02/2025 16:57

Rio - Em recente conversa, a atriz Vitória Strada compartilhou detalhes sobre sua jornada pessoal e relacionamentos passados e atuais. A atriz, que vive um relacionamento com o ator Daniel Rocha, relembrou sua descoberta sobre a bissexualidade e a importância de Marcella Rica nesse processo.



Vitória Strada revelou que foi com Marcella Rica, sua ex-noiva, que ela se descobriu bissexual. A atriz explicou que não consegue falar sobre sua sexualidade sem lembrar da relação que teve com Marcella, enfatizando que isso fez parte de sua trajetória.



"A gente está se conhecendo e contando histórias da nossa vida. Não tem como eu excluir pessoas que fizeram parte dela. Eu sou bissexual, mas eu me descobri bissexual com a Marcella, então não tem como eu falar da minha bissexualidade sem citar ela", afirmou Strada.



Vitória também abordou o atual relacionamento com Daniel Rocha, destacando a comunicação aberta entre o casal. A atriz contou que não se importa com conversas sobre ex-parceiros, mencionando até uma ex-namorada de Daniel. Para ela, essas trocas são naturais, e o relacionamento é baseado na confiança mútua.



"Eu realmente não me importo, e tem vezes que eu pergunto", afirmou Vitória sobre as conversas que têm com Daniel.



O ponto de vista de Thamiris sobre ciúmes

Em meio à conversa, a nutricionista Thamiris expressou que, caso fosse a parceira de Vitória, se sentiria incomodada com as lembranças frequentes de Marcella. A opinião foi dada enquanto a atriz compartilhava suas memórias pessoais, e Thamiris ponderou sobre a possibilidade de ciúmes, destacando que isso poderia ser algo desconfortável para alguém em um relacionamento.



"Mas, olha só, você só teve essa relação. Agora, quando você sempre lembra, eu ficaria incomodada, sim. Você está contando coisas para a gente, para mim tanto faz, entendeu? Agora, na pessoa, talvez ela não te fale, mas em algum lugar talvez incomode, sim", disse Thamiris.