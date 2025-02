Diego Hypolito revela qual brother deseja enfrentar no paredão - Reprodução Globoplay

Publicado 14/02/2025 08:08

Rio - Diego Hypolito revelou qual brother tem o desejo de enfrentar na berlinda, após ter sido eliminado na prova do líder e escolhido o envelope que teve como consequência de ir para o paredão no "Big Brother Brasil 25", da TV Globo. Em uma conversa com Daniele, Gracyanne e Delma, na cozinha da Xepa, o ginasta declarou que está preocupado em encarar sua irmã e afirmou que a menor probabilidade que tem de sair seria puxando o Maike.

"Eles vão todos se juntar para votar em você, Daniele", disse Diego. "Não vai não, tenho certeza que não vai", discordou Delma. O ginasta contou que não pretendia votar no Maike: "Você sabe muito bem quem eu ia votar. Eu não ia votar nele (no Maike). Ele não sabia, mas eu tinha falado para Gracy, para você, para o Gui. O Gui, ele sabe que eu não ia votar nele. Agora, se eu tiver que puxar, eu vou. Tomara que eu tenha essa oportunidade", declarou.

Daniele discordou do irmão "Eu acho que não vão em mim, Di", disse a ginasta. "Eu acho que você não vai para o paredão não, ninguém vota em você", opinou Gracyanne. "A Aline é um perigo de ir no paredão comigo, eu tenho risco de sair. Minha probabilidade menor de eu sair é com o Maike", respondeu Diego. "Você precisa confiar em você, garoto. Todo mundo acha você forte", incentivou a musa fitness.