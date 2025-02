Maike - Reprodução / Instagram

MaikeReprodução / Instagram

Publicado 14/02/2025 16:09 | Atualizado 14/02/2025 16:09

Rio - Maike precisou de atendimento médico no "BBB 25", na tarde desta sexta-feira (14), após relatar um mal-estar. O brother apresentou sintomas como suor frio, tontura e tremor no corpo.



fotogaleria

"Estou passando mal", afirmou o Pipoca antes de ser medicado. "Mas já melhoro", acresceu. Depois de receber atendimento no Confessionário, Maike foi liberado para repousar no Quarto Fantástico.



O mal-estar do brother aconteceu um dia após sua participação na Prova de Resistência, iniciada na noite de quinta-feira (13). Ele foi o terceiro eliminado da disputa e, como consequência, teve que indicar um colega para deixar a prova. Maike optou por Diego Hypolito, que foi o quarto eliminado e, por isso, acabou indo direto para o Paredão.



A escolha de Maike gerou repercussão dentro da casa. Daniele Hypolito, irmã do ginasta, especulou que o mal-estar do brother pudesse estar relacionado à sua decisão na dinâmica. "Acho que ele ficou ansioso, porque ele realmente sentiu o negócio do Di. Eu consegui pedir as coisas que precisava pedir, mas eu falei pra ele ir antes", comentou a ex-atleta em conversa com Gracyanne Barbosa.



"Caramba, tadinho", afirmou a musa fitness, demonstrando empatia. "Imagina... Saída do amigo. E, na hora sem pensar, colocou uma pessoa que, de repente, por mais que tenha embate, não queria colocar naquele momento", disse Dani. "Ele ficou bem mal ontem. Ele não sabia a consequência do Diego e já estava chateado", acrescentou a Gracy.



O estado de saúde de Maike segue sob observação dentro da casa, e o brother continua recebendo apoio dos colegas.