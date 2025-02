Maike perdeu 500 estalecas após infração - Reprodução de Vídeo

Publicado 13/02/2025 15:51

Rio - Os participantes do "BBB 25" estão bem próximos do "Tá com Nada" depois que Maike levou uma punição gravíssima e perdeu 500 estalecas na tarde desta quinta-feira (13). O brother ficou sozinho no Apê do Líder, o que não é permitido. João Gabriel também foi penalizado pela infração.

fotogaleria "Ele não fez nada! O povo vai ficar bravo...", apontou João Gabriel. "Mas eu não sei o que eu fiz, mano", disse Maike. "Nem eu. Eles têm que rever isso aí", retrucou o líder.

Em seguida, a produção do reality show esclareceu o motivo da penalidade. "Atenção: punição do Maike sozinho no Apê do Líder. Ontem, 21h07". O aviso fez o João Gabriel recordar o momento. "Na hora que as meninas vieram aqui na porta. Se eu tomei punição, é porque eu saí, então".