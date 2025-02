Falta de embates no ’BBB 25’ causou revolta nos internautas - Reprodução/Internet

Falta de embates no ’BBB 25’ causou revolta nos internautas Reprodução/Internet

Publicado 12/02/2025 20:26

Rio - A falta de coragem dos participantes do "BBB 25" em buscar atritos no reality show virou motivo para uma campanha dos internautas. O termo "Seu Fifi no BBB" entrou nos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, nesta quarta-feira (12).

fotogaleria O RoBBB, chamado de Seu Fifi, foi anunciado na coletiva da atração. O apresentador Tadeu Schmidt explicou que a nova dinâmica consistia em coletar conversas e depois revelar seus conteúdos para os participantes. Vale destacar que a novidade ainda não foi usada nesta temporada.

"Coloquem um botão no gramado e um telão com sofás e pipocas, quem apertar o botão vai poder escolher dentre 18 opções de vídeos e bora se deliciar com a torta de climão", sugeriu um internauta. "Por que não colocam logo Seu Fifi? Tem tanta falsidade nessa casa que tá dando nojo e quando mais precisamos o Fifi não aparece", apontou outro.