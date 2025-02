Gracyanne Barbosa no BBB 25 - Reprodução/Globo

Gracyanne Barbosa no BBB 25

Publicado 12/02/2025

Rio - Gracyanne Barbosa, 41 anos, relembrou os perrengues que já viveu no passado em conversa com Vinícius na academia do "BBB 25", nesta quarta-feira (12). A musa fitness contou que limpava uma academia e em troca podia treinar lá sem pagar a mensalidade. O empresário do grupo Tchakabum malhava lá e a convidou para fazer teste de dançarina.

"Eu não conhecia o grupo, nem a música, também não tinha interesse nenhum. Eu queria fazer a faculdade e prestar concurso público", disse. Apesar da insistência do empresário, ela não se inscrever na competição e, meses depois, foi avisada que a dançarina selecionada havia desistido após uma briga com o vocalista.

"Eu precisava de 150 reais para pagar o aluguel ou seria despejada. E eu já tinha sido despejada uma vez, no Rio é muito fácil, porque você aluga vaga e se não paga no dia, quando você chega suas coisas estão para fora. Até porque são poucas coisas, eu só tinha uma mochila", contou.

Gracyanne contou que alugava vaga e dormia num quarto com mais 18 meninas. "Era tudo triliche. Mas era de boa, eu ia para faculdade e depois trabalhava, só ia dormir, tomar banho e podia usar a cozinha", explicou.

Ao saber que o empresário pagaria R$ 100 por gravação em programa de TV, ela aceitou participar para quitar o aluguel. "Eu nem conhecia a música. Falei que sabia, tava tudo certo", disse.

No mesmo dia, ela viajou com a banda e disse que foi a primeira vez andou de avião. No hotel, ela revelou para o dançarino que não sabia a coreografia e ensaiou a noite toda.



"No outro dia eu errei tudo, tinha decorado, mas fiquei muito nervosa. Mas tem coisa que é Deus, porque foi muito ruim minha apresentação. Só que foi o Raul Gil, depois o Luciano Huck... O Luciano vindo falar comigo, não falei nada com nada. O Levi (empresário da banda) falou: 'Você dançou super mal, óbvio que você não sabe'. Não é que eu não sabia dançar essa coreografia, eu não dançava.", admitiu.

Segundo ela, Raul Gil adorou sua participação e os apresentadores acharam "diferente" ela ter o abdômen definido na época. O empresário, então, a convidou para ficar no grupo em definitivo com a condição de que ensaiaria mais vezes. Ela concordou, com afirmou que só se seguisse cursando a sua faculdade, que era sua prioridade no momento.