Publicado 11/02/2025 18:25

Rio - João Gabriel será o anfitrião da primeira festa do líder do "BBB 25". Na quarta-feira (12), o participante vai receber como um dos privilégios de sua vitória uma comemoração no clima do universo dos rodeios, onde trabalhou como salva-vidas, vai dominar a área externa da casa.

fotogaleria A pista de dança será inspirada em uma arena de final de rodeio de Las Vegas (EUA), evento que o brother sempre sonhou participar. O chão do cenário fará referência à terra batida onde acontece a prática competitiva e o mobiliário será predominantemente de ferro, com tonéis usados como mesas.

Já Lauana Prado comanda a festa deste sábado (15) e vai levar ao palco do reality show sucessos como "Escrito nas Estrelas", "Haverá Sinais" e "Cobaia", música que já embalou momentos marcantes da temporada, como o beijo entre Aline e Diogo Almeida.

"Aquele dia foi uma loucura. Quando acordei a minha DM no Instagram estava bombando! E aí vi que 'Cobaia' foi o tema do primeiro beijo do 'BBB 25'. Foi uma surpresa linda para mim! A música é um convite para iniciar uma relação de amor, carinho, tem tudo a ver com esse momento de se conhecerem e apostarem no romance. Pode tocar mais, toda vez que eu vejo pulo de alegria em casa", celebra Lauana.