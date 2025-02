Delma desabafa com Vinicius - TV Globo

Publicado 11/02/2025 14:43 | Atualizado 11/02/2025 14:48

Rio - Os moradores do Quarto Nordeste estavam reunidos enquanto aguardavam a troca de roupas de cama. Durante esse momento, Delma e Vinícius conversavam sobre o comportamento de um dos participantes do programa.



Com uma postura de desagrado, Delma comentou sobre o comportamento de um dos brothers: "No outro dia o ator vai se chegando, como se nada tivesse acontecido. [...] É um cara de pau. A gente que fala, que não está nem com raiva, nem com ódio, já se sente mal em chegar perto". A sister deixou claro seu incômodo com a atitude do colega, revelando a tensão na casa.Na noite anterior, os participantes do Big Brother Brasil participaram de uma nova rodada da dinâmica do Sincerão. A atividade exigia que eles classificassem os colegas em três categorias: o "saboneteiro", quem "ninguém vai se lembrar" e quem "será eliminado com rejeição".