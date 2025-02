Gracyanne Barbosa - Reprodução/Instagram

Publicado 10/02/2025 19:43

Rio - Nesta segunda-feira (10), a equipe de Gracyanne Barbosa divulgou um comunicado sobre os ataques que a musa fitness recebe pela participação no "BBB 25". Os administradores desmentiram o suposto interesse amoroso da ex-mulher de Belo em Diogo Almeida, usado como justificativa dos fãs para a opinião negativa da empresária sobre o ator.

fotogaleria "São mensagens machistas, que invalidam o que é dito pela Gra. Não é verdade que ela tenha discutido ou votado no Diogo porque estaria apaixonada por ele. É natural que ela se posicionei quando se sentir incomodada ou intimidada. Ela justificou muito bem seus movimentos: achou Diogo incoerente e notou que ele tentou assustá-la com o olhar (como ele assume que faz), o corpo e o tom de voz. Não há paixão nisso", escreveram.

O desconforto de outras participantes com as atitudes de Diogo também foi destacado. "Há uma narrativa machista que distorce a realidade para favorecer um homem. O incômodo dela também é compartilhado por Dany Hypolito, Dona Delma, Camila e Thamiris. Todas mulheres. Quando uma mulher se coloca contra ele, comentários desse tipo aparecem pra desqualificar as opiniões dela. São falas que ultrapassam os limites do game".

O comunicado também negou que Gracyanne tenha recebido auxílio de uma coach antes do confinamento no reality show. "É preciso desmentir que Gra tenha se preparado para o 'BBB' com o áudio de Gis Oliveira, a coach. Mesmo procurada, ela não contratou os serviços de Gis porque queria garantir que não agiria como um personagem. Pessoa pública desde os 16 anos, Gra não teria motivos para esconder a própria naturalidade. Quem a ajudou na preparação para esse desafio foram a família, os amigos e profissionais de saúde. Só. Agora, com a verdade restabelecida, o jogo pode voltar a seguir", finalizaram.