Publicado 10/02/2025 13:59

Rio - Diogo Almeida, que conseguiu escapar do Paredão do BBB 25 ao vencer a Prova Bate-Volta, procurou Aline para uma conversa. A sister, emparedada após ser indicada pelo Líder João Gabriel, reagiu com firmeza à abordagem do ator.

O momento aconteceu no banheiro da casa, quando Diogo perguntou se Aline iria para a área externa e, em seguida, questionou se ela queria conversar. A baiana, com sua resposta direta, afirmou que não tinha interesse em um papo naquele momento: "Se eu quisesse trocar uma ideia com você, eu já teria ido lhe perguntar".



Ela completou, esclarecendo sua posição: "Se você quiser conversar comigo, eu estou superaberta, também. Mas, a partir do momento que você me aborda, não pode me induzir ou transferir para mim". Diogo, tentando manter a cordialidade, disse: "Eu só não quero te forçar a conversar sem querer". A policial, firme em sua resposta, rebateu: "Mas se eu não quiser, eu não vou". Depois desse breve embate, os dois seguiram para a sala e o clima ficou mais tranquilo, com um papo sobre o jogo.



Na sala, a conversa seguiu para o Paredão, e Diogo compartilhou informações sobre o processo de indicação de Aline por João Gabriel. Ele revelou que soubera da indicação pouco antes da formação do Paredão e ainda mencionou uma conversa com o Líder.



"Eu só fiquei sabendo pouquíssimo antes daqui. Eu chamei ele para falar, a gente conversou. Naquele dia que ele colocou você como alvo, eu falei com ele na festa: 'João Gabriel, eu falei para a Aline que ela não é a primeira opção'", contou o ator, se referindo à relação entre Aline e o Líder, que parecia mais próxima do que se imaginava.



Aline confirmou a surpresa, lembrando que, até aquele momento, havia tido uma boa troca com João Gabriel. Diogo continuou, explicando o que soubera sobre a decisão do Líder: "Eu reportei isso para ele, falei: 'João Gabriel, ela falou que vocês estavam mais próximos, que ela ficou surpresa com a situação'. Só que ele falou que a questão da festa pesou, só que eu não vi tudo, eu não sei o que aconteceu".



Por fim, Diogo fez uma reflexão sobre as movimentações de votos: "Eu só estou te falando isso porque eu não sabia que ele ia votar em você". Aline escutou atenta, mas manteve sua postura firme quanto ao jogo e aos votos dos participantes.