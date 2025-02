Enquete! Quem deve deixar o 'BBB 25': Aline, Gabriel ou Vitória?

Aline, Gabriel e Vitória estão no paredão - Fábio Rocha / TV Globo

Publicado 10/02/2025 07:56

Rio - Mais um paredão do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo , foi formado na noite deste domingo (9). Aline, Gabriel e Vitória Strada estão na berlinda e disputam a preferência do público para continuarem em busca do prêmio do reality show, que pode chegar a R$ 3 milhões. A eliminação acontece nesta terça-feira (11). O voto é para sair.