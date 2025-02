Desentendimento entre Gracyanne e Aline no BBB 25 gera tensão - TV Globo

Publicado 10/02/2025 15:02

Rio - Na tarde desta segunda-feira (10), o clima esquentou entre Gracyanne Barbosa e Aline no BBB 25. As duas, que estavam na academia, começaram a discutir após a policial militar comentar sobre a indicação que recebeu de João Gabriel. Aline se mostrou surpresa com a votação, mas Gracyanne rapidamente discordou e trouxe à tona uma situação envolvendo as justificativas de voto entre as duas.