Gabriel comentou sobre as crises de ansiedade de Diego Hypolito - Reprodução de Vídeo

Gabriel comentou sobre as crises de ansiedade de Diego Hypolito Reprodução de Vídeo

Publicado 10/02/2025 22:39 | Atualizado 10/02/2025 22:39

Rio - Gabriel comentou com Maike, João Pedro e João Gabriel que gostaria de apontar Diego Hypolito no "Sincerão" desta segunda-feira (10). Emparedado , o modelo não gostou de ter recebido voto do ex-ginasta para a próxima berlinda.

fotogaleria

"Com o Diego ainda estou muito embaralhado, porque tem tanta coisa que eu quero falar que eu acho que não cabe em um minuto. Falar do 'bagulho' do fair play", explicou para os aliados. "Eu não fui a causa de nada. Antes dele entrar na casa, ele já tinha as coisas. Então, não foi culpa minha", disse sobre as crises de ansiedade do irmão de Daniele Hypolito.