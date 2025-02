Participantes levam bronca de Tadeu no Sincerão do BBB 25 - Reprodução Globoplay

Participantes levam bronca de Tadeu no Sincerão do BBB 25Reprodução Globoplay

Publicado 11/02/2025 08:20 | Atualizado 11/02/2025 08:44

Rio - Os participantes do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, trocaram farpas no 'Sincerão' e levaram broncas de Tadeu Schmidt - que reforçou a importância dos brothers se posicionarem-, na noite desta segunda-feira (10). Na dinâmica, cada integrante deveria escolher uma pessoa da casa que "ninguém vai lembrar", o jogador que será "eliminado com rejeição" e o "saboneteiro" do reality show.

João Gabriel escolheu Aline como 'saboneteira' e teve uma discussão com a sister. "Ela falou que eu não sustento nada no peito. Sustento sim, Aline. Inclusive, você falou que eu não disse na sua cara mas eu falei na sua cara sim, que tinha votado em você e no Vinícius", disse ele. A policial militar acusou o brother de mentiroso e ele criticou: "Eu não tenho nada para falar com você, Aline. A gente não conversa, você faz suas risadinhas, suas brincadeiras para os meninos que dão palco para vocês. Eu não dou palco para você, eu não dou show para você dentro da casa".

Durante o intervalo do 'Sincerão', Aline e João continuaram o impasse. "Na hora que eu falei que você pediu desculpas, você olhou para mim e falou: 'Eu pedi mais por causa de Vinícius do que de você'. Na minha cabeça, a gente tinha uma aproximação, brincava".

Na volta do intervalo comercial, Tadeu aproveitou a ocasião para alfinetar os participantes: "Estamos de volta com o Sincerão. É hora de botar os leões de quarto para rugir na sala".

Em outro momento, o apresentador percebeu que os brothers estavam rindo da atividade e interrompeu para dar uma bronca: "Vamos continuar levando a sério a dinâmica. Não tem nada de engraçado acontecendo aqui", disse ele, alertando os confinados.

Diogo e Gracyanne foram os últimos nomes da dinâmica e trocaram farpas para decidir quem ia primeiro. "Eu cedo para você, pode ir. Eu quero que você vá primeiro", afirmou a musa fitness. "Ah é? Então o Tadeu decide", rebateu o ator. O apresentador relatou que a escolha tem que ser dos dois e Diogo retrucou: "Pode ir, primeiro as damas". A sister continuou se negando a ser a primeira. "Você não age assim, 'primeiro as damas', em várias situações. Então, pode ir você". O brother insistiu: "Não vou não, pode ir. Não estou fazendo ignorância para você". Gracyanne se levantou para a dinâmica e colocou filho da Vilma como o "eliminado com rejeição".

No final da atividade, Schmidt deixou um recado para os brothers. "Peço que, da próxima vez, tomem mais cuidado para falar tudo que tinham pra falar no tempo pedido. Além disso, vocês não fazem ideia de como uma noite como hoje fala sobre cada jogador. Uma noite como essa faz com quem não iria ser lembrado ser lembrado, quem iria pra rejeição não ser eliminado, ou contrário, desmascarar tudo. Aproveitem noites como essa", disse ele.