Aline, Gabriel e Vitória Strada enfrentam o paredão Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 11/02/2025 20:14

Rio - Na noite desta terça-feira (11), acontece mais uma eliminação na casa do "Big Brother Brasil 25". O resultado do quarto paredão da temporada será anunciado por Tadeu Schmidt na edição que vai ao ar na TV Globo logo após "Mania de Você".

fotogaleria Dia com 55,31% dos votos. Vitória Strada aparece em seguida com 26,69%. Já Aline ocupa a terceira posição com apenas 18,00% dos votos. Até o momento, Gabriel lidera a enquete parcial docom 55,31% dos votos. Vitória Strada aparece em seguida com 26,69%. Já Aline ocupa a terceira posição com apenas 18,00% dos votos.

João Gabriel, líder da semana, indicou Aline para a berlinda. Os mais votados da casa foram Diogo Almeida, com 8 votos, Vitória Strada, com 4, e Gabriel, com 3. Eles disputaram a prova Bate-Volta, que envolvia sorte, e o ator escapou do paredão.