Quarto Anos 50 do BBB 25 é reaberto e brothers comemoram - Reprodução/Globo

Publicado 11/02/2025 19:48 | Atualizado 11/02/2025 20:21

Rio - Na tarde desta terça-feira (11), o Quarto Anos 50 foi reaberto, após a interdição em consequência do Pegar ou Guardar. Eva, que estava sentada na sala, levanta, vai até a porta do quarto e percebe que o cômodo não está mais trancado.



A cearense questiona se os participantes podem entrar no quarto, mas Renata repreende a amiga: "Não pode, Eva, não está liberado". Já Maike e Gabriel insistem que, sem a placa, ela pode entrar.

Eva abre a porta do quarto e grita, comemorando, mas os outros brothers continuam do lado de fora do cômodo. Aos poucos, os moradores do Quarto Anos 50 vão retornando para o quarto. "Não estou nem acreditando, que alegria", diz Renata.



"Parabéns pelo quarto de vocês de volta", João Pedro diz para as sisters. "Ainda bem, né, porque ninguém merece ficar lá no Fantástico", Eva brinca com o brother.



Por que o Quarto Anos 50 estava fechado?

O Quarto Anos 50 no BBB 25 foi fechado por tempo indeterminado como consequência da decisão de Camilla e Thamiris na dinâmica Pegar ou Guardar, que aconteceu durante o programa ao vivo do último dia 5. Elas decidiram pegar R$ 35 mil para cada uma e fechar o cômodo por tempo indeterminado.



Os brothers e sisters que estavam hospedados no Quarto Anos 50 tiveram apenas um minuto e 30 segundos para pegar todos os seus pertences antes da interdição.