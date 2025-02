Gracyanne e Aline conversam sobre o Sincerão - Reprodução Globoplay

Gracyanne e Aline conversam sobre o SincerãoReprodução Globoplay

Publicado 11/02/2025 13:22

Rio - Aline e Gracyanne conversaram após a dinâmica do 'Sincerão', no "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, na madrugada desta terça-feira (11). A musa fitness explicou porque colocou a policial militar como 'saboneteira' e relatou que se decepcionou com atitudes da sister dentro da casa em relação ao Diogo.

fotogaleria

"Eu te botei naquele lugar com muita dor no coração. Eu não acho que você seja uma mulher saboneteira, acho que teve uma atitude em que 'sabonetou'. Talvez, se fosse outra pessoa, eu não me decepcionasse, mas você eu me decepcionou. A gente ver que você é uma mulher fod*, sabe o que falar, você tem seu ponto de vista e defende com clareza, e então por isso que eu esperava outra reação", disse Gracyanne.

A musa fitness contou que sentiu que o ator realmente viu que a machucou. "Entendo completamente, você nem precisava me falar, que tem um sentimento. Eu acho que também dele rola um sentimento e não acho que ele esteja fingindo. E agora tenho visto a preocupação dele, de sempre falar: 'desculpa', ele está preocupado que você realmente desculpe ele. Viu que isso te machucou. E te admiro muito por você ser tão aberta a ouvi-lo. Eu não seria", continuou.

Gracyanne aconselhou Aline a se colocar como prioridade dentro do jogo. "Independente de você ter sentimento por ele ou não e lá fora vocês terem uma relação maravilhosa, eu acredito que pode ser. Aqui dentro você tem que pensar em você. Você veio pro jogo para chegar até final, para ganhar e para mostrar o quanto é maravilhosa e incrível. E as vezes que pode ser, não por culpa dele, você mesmo diminui seu brilho para caber em um lugar. Acho que aqui não é o mais importante. Prioriza o que você veio fazer aqui. E lá fora você vai ter a vida inteira para conhece-lo melhor, para estar junto, mas aqui dentro do jogo, pensa que a prioridade é você".