Edy e Raissa falam sobre fama e vida após o 'BBB 25'Reprodução / Globo

Publicado 12/02/2025 15:25

Rio - Eliminados no segundo paredão do "Big Brother Brasil 25", Raissa, de 19 anos, e seu pai, Edy, de 42, estão colhendo os frutos da rápida passagem pelo reality. Em conversa com o ex-BBB Nizam Hayek na live "Saideira com Niza", na terça-feira (11), a dupla compartilhou as mudanças que a fama trouxe e a importância do circo em suas trajetórias.



Após deixar o programa, Raissa retomou as apresentações no circo ao lado do pai, mas percebeu que agora o público a enxerga de forma diferente. "Voltei ao circo pela primeira vez ontem e estava todo mundo me olhando de forma diferente na plateia. Fui a uma loja e a galera me parou, pediu foto. Eu me sinto muito importante --e adoro essa abordagem. Até ontem ninguém me conhecia e, de repente, todo mundo me conhece na rua. É muito legal!", disse ela.



Edy, que trabalha como palhaço, celebrou o impacto positivo do reality. "Mudamos a imagem do circo no Brasil. As pessoas realmente estão vendo o circo de uma forma melhor. Ficamos muito felizes por isso".



"O que acho mais bacana do circo é que ele leva alegria para todos, independente de classe social, de qualquer diferença, de tudo. Minha ideia é aproveitar essa projeção para mostrar mais do nosso universo, fazendo lives de bastidores antes dos nossos shows", afirmou ele.



Apesar da eliminação, pai e filha não descartam uma nova chance no reality. Ambos garantiram que jogaram intensamente e que, se tivessem mais tempo, fariam ainda mais dentro da casa. "Eu rebolaria muito ainda lá dentro. Não deu tempo de fazer tudo", brincou Raissa.



"Nós entramos pra jogar e fizemos tudo para movimentar a casa. Nunca fugimos ou corremos de nenhuma dinâmica, pois o game precisava andar", concluiu Edy.