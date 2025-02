Gabriel é eliminado do BBB 25 - Reprodução de vídeo / TV Globo

Gabriel é eliminado do BBB 25Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 12/02/2025 15:34

Rio - Após ser eliminado do BBB 25, Gabriel participou do Bate-Papo BBB com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro. Durante a conversa, ele comentou sobre sua relação com Diego Hypolito, revelando que teve dificuldades de lidar com o ginasta no jogo.