Daniele Hypolito não conclui o quebra-cabeça e fica fora da festa do líder - Reprodução Globoplay

Publicado 13/02/2025 08:00 | Atualizado 13/02/2025 09:49

Rio - Daniele Hypolito não conclui o quebra-cabeça e fica de fora da primeira festa do líder no "Big Brother Brasil 25", da TV Globo. A ginasta foi vetada por João Gabriel, que está na liderança, e foi encaminhada para o quarto "barrada no baile". Ela só poderia ter acesso a celebração do goiano caso conseguisse montar as 300 peças do brinquedo.

No cômodo, com direito a água, pão e banheiro, a confinada voltou para casa no fim da festa, após seis horas montando o brinquedo.

Em uma conversa com outros brothers no quarto "Nordeste", a ginasta mostrou incômodo com a escolha do goiano. "Ele só criou um problema com uma pessoa que não tinha embate nenhum com ele. Incoerente pra caramba", disse ela. "Agora arrumou, né", respondeu Gracyanne.

Hypolito declarou que gostaria de falar sobre o goiano no 'sincerão'. "Sorte dele que o sincerão não é amanhã. Se não eu ia colocar ele (João Gabriel) e falar exatamente isso. Um jogo totalmente incoerente", continuou Dani. "Ele ainda pode crescer muito, podem falar que ela é tranquila por isso que escolhem ela", afirmou a musa fitness. A irmã de Diego continuou afirmando que foi uma atitude incoerente. "Eu sou educada. Sou tranquila, mas não quando fazem uma coisa totalmente incoerente".