Brothres durante a prova do líder - Reprodução de vídeo

Brothres durante a prova do líderReprodução de vídeo

Publicado 14/02/2025 07:34

Rio - Após mais de sete horas, a prova do líder continua rolando no "Provódromo" do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, na manhã desta sexta-feira (14). Quatro participantes seguem na disputa. São eles: Eva, Mateus, Thamiris e Vinícius.

fotogaleria

Na dinâmica, os brothers precisam ficar dentro de uma caixa, pressionando o centro da moeda, localizada no totem. A cada rodada um cronômetro é acionado e uma música toca. Com isso, o competidor deve ir até seu celular, pegar moedas e levá-las para dentro da caixa. Ele, então, deve pressionar novamente a moeda de sua caixa antes que o tempo acabe.



João Gabriel e João Pedro foram eliminados da prova de resistência, antes dela começar. Os gêmeos foram ao banheiro, descumprindo uma regra anunciada por Tadeu Schmidt. Renata também foi desclassificada por passar colírio no olho.

Os seis primeiros participantes a deixar a prova receberam consequências. Delma foi para a xepa, Maike escolheu Diego para deixar a disputa. Ao abrir um envolope, o ginasta descobriu que estava no paredão. Aline foi vetada da Prova do Anjo. Daniele não pode receber a imunidade nesta semana. Já Camilla foi para a Xepa. Vitória Strada, Vilma e Guilherme também já deixaram a disputa.