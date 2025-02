Daniele Hypolito não conclui o quebra-cabeça e fica fora da festa do líder - Reprodução Globoplay

Publicado 13/02/2025 16:59 | Atualizado 13/02/2025 17:03

Rio - Na madrugada desta quinta-feira (13), um incidente gerou surpresa durante a transmissão ao vivo do BBB 25. Enquanto Daniele Hypolito tentava montar um quebra-cabeça no quarto "Barrado no Baile", um áudio vazado causou repercussão nas redes sociais.



Em determinado momento, uma voz que parecia ser da produção sugeriu que as luzes fossem apagadas, afirmando que a ginasta não conseguiria completar a tarefa. "Pode apagar a luz, porque ela não vai conseguir montar esse bagulho aí. Pode apagar a luz e botar ela pra dormir, porque ela não vai conseguir montar", dizia o áudio captado.



Apesar do comentário, Daniele não se deixou abalar e seguiu com foco na montagem do quebra-cabeça. Ela permaneceu por mais de seis horas tentando concluir a tarefa, mas não obteve sucesso. No fim, retornou à casa do programa após o encerramento da Festa do Líder.



Desfecho da Tarefa e Comentário de Daniele



Ao voltar para o confinamento, a ginasta relatou aos colegas o que aconteceu. "Só comi pão e água", contou Daniele, explicando sua experiência com o quebra-cabeça de 300 peças. A tarefa tinha como objetivo montar uma imagem do avatar de João Gabriel, o Líder da semana, mas, apesar de seu esforço, ela não conseguiu finalizar a dinâmica.