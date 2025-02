Daniele Hypolito e Diego Hypolito - Reprodução / TV Globo

Rio - Durante uma conversa no "BBB 25", Diego Hypolito trouxe à tona um dos momentos mais difíceis da carreira da irmã, Daniele. O atleta revelou que a ginasta quase foi expulsa do esporte devido um embate judicial com a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).



O conflito teve início quando Daniele se recusou a aderir à seleção permanente da ginástica, um modelo de contrato que obrigava os atletas a treinarem exclusivamente sob a supervisão da CBG. "Se você não treina no Brasil, você não vai ser chamado para representar o país nas Olimpíadas. A Dani quase foi banida do esporte. Ela foi para o Supremo Tribunal Federal porque não queria treinar na seleção permanente", contou Diego.



Na época, Daniele treinava no Flamengo, ao lado do irmão e de Jade Barbosa, sob a supervisão de sua técnica de confiança. "Ela era a única que, na época, era medalhista e treinava no Flamengo", relembrou Diego. "Ela treinava com a treinadora que tinha dado todos os resultados para ela, e [com essa mudança] ela tinha que treinar num lugar que não estava acostumada".



Para Diego, a decisão da irmã em resistir à obrigatoriedade da seleção permanente era justificável, pois ela vivia um bom momento em sua carreira no clube rubro-negro. "Para que ela ia mudar? Acho que você pode ter a opção [de mudar ou não]", argumentou. O impasse gerou um processo judicial movido pela CBG contra Daniele, mas, segundo a própria ginasta, ela saiu vitoriosa. "Eu ganhei a causa", afirmou.



Na mesma conversa, Diego e os colegas de confinamento também comentaram sobre outros nomes marcantes da ginástica brasileira. Flávia Saraiva foi citada com carinho por Diego, que destacou sua energia contagiante. "Ela é um poço de carisma e diversão, a Flavinha. É muito engraçada essa menina, mais baixa que a Dani", brincou o atleta.