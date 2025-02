Após punição grave, João Gabriel dispara: ?Ninguém tem amigo aqui dentro - TV Globo

Publicado 14/02/2025 20:17 | Atualizado 14/02/2025 21:33

Rio - João Gabriel se abriu durante uma conversa com Thamiris na área externa da casa do "Big Brother Brasil 25". Após ser alvo de uma punição gravíssima, o brother revelou sua visão sobre os laços dentro da casa.

A sister tentou aconselhar João Gabriel sobre as consequências do que fala. Ela alertou o brother sobre a forma como se expressou após a punição. No entanto, João Gabriel manteve sua posição e reforçou a ideia de que a relação com os outros participantes não é de amizade.

Durante a conversa, João Gabriel foi claro ao afirmar: "Eu não sou amigo de ninguém aqui dentro. Aqui nós somos parceiros, somos colegas...". O participante também deixou claro quem realmente é importante para ele dentro do jogo. Para ele, o irmão é o único amigo que tem.