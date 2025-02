Diego Hypolito conversa com Delma sobre desentendimento com Aline - TV Globo

Publicado 14/02/2025 20:32

Rio - Após ser informado por Gracyanne Barbosa e Daniele Hypolito sobre um desentendimento entre Delma e Aline, Diego Hypolito decide chamar a pernambucana para esclarecer a situação. O assunto envolve um episódio na cozinha do BBB 25, quando Aline não foi atenciosa com Delma em relação a um doce.



Delma detalha o que aconteceu, dizendo que Aline estava ao lado de Diogo e talvez cansada, mas que não se levantou para mostrar o doce a ela. "Ela estava ali com o Diogo, não sei se estava cansada, também. Ela não levantou para me mostrar. Até a Gra ficou chocada, poxa, dava para ela ter levantado. Depois de muito tempo [ela disse]: 'Te dou um pedacinho de doce'. Depois que ela entrou, eu perguntei e ela me mostrou. Foi só isso", afirmou Delma.A sister ainda explica que estava buscando os itens da Xepa que pertenciam a Guilherme, já que não queria pegar coisas de outros participantes. A mudança dela para a Xepa aconteceu após a Prova do Líder, quando Delma foi transferida do VIP.Diego, então, pergunta sobre os sentimentos de Delma em relação à sua nova situação. A pernambucana responde que está bem. Além disso, o ginasta se oferece para dividir seus itens com ela.O papo segue com Diego mencionando que não compreende as atitudes de Aline na casa e recorda o desentendimento com ela no último "Sincerão". "E ela é uma das pessoas que mais gosto aqui", lamentou o ginasta.Delma, por sua vez, se mostra mais compreensiva e acredita que Aline não teve a intenção de desrespeitar ninguém. "É uma pessoa maravilhosa, né? Mas acho que não foi para destratar ninguém. Ela deitou-se ali com o namorado dela e ficou lá entretida, conversando. Eu perguntei e ela [disse] 'está ali', mas não me mostrou nem disse onde estava, mas ela não tem obrigação de falar", refletiu a sister.Antes do Apê do Líder ser ocupado, Diego comenta sobre sua necessidade de definir seu voto sem que outros participantes escutem suas estratégias através da Central do Líder. Ele pergunta a Delma se seu voto ainda está em Vilma, ao que ela confirma. "Ou ela, ou no filho dela", diz Delma, deixando claro seu posicionamento.