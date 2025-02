Renata vence Prova do Anjo - Reprodução / Globo

Renata vence Prova do AnjoReprodução / Globo

Publicado 15/02/2025 16:07 | Atualizado 15/02/2025 16:08

Rio - Renata, de 32 anos, venceu a quinta Prova do Anjo no "BBB 25" na tarde deste sábado (15). A disputa foi dividida em três fases e envolveu um desafio de memória em duplas. Ao lado de Vinícius, a sister avançou até a etapa final após responder corretamente às perguntas feitas ao longo da dinâmica. No momento decisivo, a cearense escolheu o frasco premiado e assegurou o colar de Anjo.



Com a conquista, a participante terá o poder de imunizar um confinado durante a formação do Paredão deste domingo (16), impedindo que ele seja indicado para a berlinda. Além disso, a sister também foi premiada com R$ 10 mil e terá direito ao tradicional Almoço do Anjo ao lado de alguns convidados.



Castigo do Monstro



Como parte da dinâmica da semana, Renata escolheu Mateus para cumprir o Castigo do Monstro. O brother deverá se fantasiar de "poltrona do Confessionário" e se dirigir à área externa da casa sempre que uma música tocar. Como punição, ele perderá 300 estalecas e ficará na Xepa.



"Acredito que ele já esperava. É uma pessoa que já estou tendo embate, acredito que é uma forma da reciprocidade com o Monstro da Eva na semana passada", justificou Renata sobre sua decisão.



Uma novidade anunciada pelo Big Boss é que o público poderá interferir diretamente na duração do castigo. A cada duas horas, os telespectadores poderão votar no site do Gshow para decidir se Matheus será liberado ou permanecerá por mais tempo na dinâmica. Essa interação continuará até o programa ao vivo deste domingo (16).



Eva líder



Enquanto Renata celebra sua vitória, sua amiga Eva já está garantida fora da berlinda após resistir por 12 horas na Prova do Líder e se tornar a líder da semana.