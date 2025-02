João Gabriel conta que Thamiris tentou beijá-lo - Reprodução Globoplay

Publicado 15/02/2025 11:10 | Atualizado 15/02/2025 12:57

Rio - Em uma conversa com Maike e João Pedro, no quarto 'Fantástico' do "BBB 25", João Gabriel contou aos colegas que Thamiris tentou beijá-lo na primeira festa do líder do reality global. O brother, então, revelou que tem compromisso com outra pessoa fora do reality show.

"Na festa, Thamiris fez assim", disse o goiano, fazendo um gesto para frente com a cabeça. "Na hora que a gente estava dançando. Tipo assim: 'tu quer vir para perto da minha boca', sabe? Ai eu afastei para trás", continuou Gabriel.

Em seguida, o goiano questionou Maike sobre a conversa que ele estava tendo com a nutricionista, e depois de muita insistência, o nadador decide falar sobre o que rolou. "O que ela falou?", questionou Gabriel. "Ela contou isso ai e falou que fez isso sem querer", respondeu Maike. "Mentira. Sem querer. Ela veio para beijar. Mas é porque eu tirei. Mas o que ela falou? Ela falou que eu desviei?", disse João. "Não, ela falou que rolou o que você falou, e disse que foi sem querer", respondeu o nadador.

João Pedro e Maike começaram a brincar com Gabriel, que deu um corte nos brothers em seguida. "Não viaja não. Eu tenho mulher lá fora. Não vou ficar com ninguém aqui da casa", afirmou o goiano.

Mais cedo, em uma conversa na área externa da casa, o brother chegou a dizer para Thamiris, Vitória e Maike que não estaria flertando com ninguém dentro do reality e a nutricionista comentou sobre ser uma pessoa muito afetuosa. "Às vezes, a gente fica abraçando e beijando as meninas. Aqui dentro, a gente vê uma situação como amizade. Lá de fora, o povo pode ver :'Olha lá, o João Gabriel flertando com uma e com outra'", disse o Goiano.

O nadador questionou o brother se ele teria interesse em alguém no 'BBB': "Não. Eu tenho uma pessoa lá de fora. Eu não namoro, mas eu tenho uma pessoa lá de fora que eu respeito ela. Que ela confia em mim e eu confio nela". Thamiris se mostrou surpresa e opinou sobre a situação: "É melhor você rever. Tem coisas que se você tem uma pessoa lá fora..", João Gabriel interrompe a carioca e explica que a situação que tem com a menina fora da casa.