Maike e Renata durante a festa do ’BBB 25’Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 16/02/2025 09:35 | Atualizado 16/02/2025 09:36

Rio - Maike demonstrou interesse em Renata durante a festa do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, na madrugada deste domingo (16). O nadador elogiou a bailarina e citou o desejo de beijá-la. Ela, no entanto, não cedeu às investidas do paulista.

Tudo começou quando a amiga de Eva se aproximou de Maike e recebeu um elogio dele. "Tu não me disse ainda qual o objetivo desses elogios constantes", afirmou Renata. Ele foi direto: "Você, óbvio... Beijar a sua boca", declarou o brother, arrancando risadas da loira. "Só falar 'bora' que eu 'boro", acrescentou.



Renata, então, se justificou: "É porque eu não estou mais no momento da vida de só beijar, tipo, aleatório". "E quem disse que eu estou? Eu disse que eu quero, não falei que eu estou", rebateu o paulista. "Não estou nesse momento da vida, ainda mais aqui num programa com uma exposição dessa. [...] Não sei se a gente se conhece o suficiente", explicou a bailarina.

Maike sugeriu: "Estamos no mesmo momento da vida". Renata ponderou. "Não sei... Você já se relacionou com uma pessoa no programa", ressalta a sister, lembrando do beijo que o nadador deu em Giovanna - irmã de Gracyanne Barbosa - antes dela ser eliminada do reality. "Eu sou muito de boa, eu brinco... Mas, para acontecer, eu sou muito cautelosa. São os '30 +' pesando... Tem que ter o mínimo de propósito", frisou.