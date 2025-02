Thamiris e João Gabriel discutem na festa do 'BBB 25' - Reprodução Globoplay

Thamiris e João Gabriel discutem na festa do 'BBB 25'Reprodução Globoplay

Publicado 16/02/2025 11:15 | Atualizado 16/02/2025 12:07

Rio - Thamiris e João Gabriel protagonizaram uma discussão durante a festa do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo. Após o goiano contar que tem uma relação fora da casa , a nutricionista mostrou incômodo, chamou ele de sonso e revelou que estava interessada no colega de confinamento.

"Você não vê as coisas que você faz?", questionou Thamiris. "Vejo. Mas eu não vejo como sonso não", afirmou o goiano. "Mas do que você está falando? Me fala o ponto que eu te explico", continuou João. A nutricionista explicou o que estava sentindo: "As vezes eu acho você um pouco sonso. Você deixa entender uma coisa e depois volta atrás. Você, em vários momentos, agiu comigo como se estivesse à vontade, como se não tivesse nada te prendendo. E depois você foi e falou que você tinha alguém".

Thamiris declarou que os dois estavam trocando afeto. "Você não é criança, só é mais novo. Você sabe muito bem as suas atitudes e a sua linguagem corporal. Eu estava indo na sua. Em dois momentos, você deu a entender que, na verdade, era muito afetivo e que gente estava trocando afeto. E, para mim, não estava sendo igual para você".

Gabriel interrompeu a irmã de Camilla e declarou que ela entendeu de outra maneira. "Você entendeu de outra forma. Eu sou desse jeito", disse ele. Thamiris discordou: "Você não é desse jeito o caralh*". O goiano retrucou: "Sou sim. Como você fala que eu não sou desse jeito? Você não me conhece".

O gêmeo de João Pedro continuou se defendendo e afirmou que é uma pessoa que gosta de abraçar e beijar pessoas que ele gosta, e ainda declarou que não foi nada intencional. "Não é nada intencional. Juro por Deus. Não foi com intenção", disse ele. Em seguida, o brother comentou que ficaria com a nutricionista caso não tivesse ninguém fora da casa. "Eu gosto de você pra caramba, te acho gata. Falei para o Maike que você é bonita pra caramba, gente boa. Se eu pudesse eu ficava com você de boa. Mas eu resolvi respeitar a menina que eu estou", finalizou.

