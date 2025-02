Participantes do 'BBB 25' na sala - Reprodução / TV Globo

Publicado 16/02/2025 22:44

Rio - Na tarde deste domingo (16), os participantes do "Big Brother Brasil 25" foram novamente submetidos ao modo "Tá Com Nada". O aviso veio após uma sirene soar em todos os cômodos da casa, seguido de uma notificação no telão, informando que todos haviam perdido suas regalias na cozinha.



O motivo da punição foi o consumo excessivo de água, que ultrapassou os limites estabelecidos pela produção. "Mano, não tem água", lamentou Camilla, alertando os colegas de confinamento sobre a situação.





Esta é a segunda vez em apenas 10 dias que o elenco do reality enfrenta essa restrição. A primeira punição aconteceu em 6 de fevereiro , quando João Gabriel descumpriu a regra do desafio do "freeze" ao abraçar Gracyanne Barbosa, que havia retornado do Quarto Secreto. Na ocasião, a penalização gerou revolta entre os participantes. No entanto, desta vez, a reação foi mais tranquila.

Como funciona o 'Tá Com Nada'?



Quando os participantes são submetidos ao modo Tá Com Nada, eles perdem regalias e passam a ter menos recursos do que aqueles que estão na Xepa. Todos os mantimentos disponíveis na casa são retirados pela produção, e os confinados ficam apenas com itens básicos para alimentação. Além disso, restrições como o acesso limitado à água tornam o dia a dia no confinamento ainda mais desafiador.