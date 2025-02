Aline, Guilherme e Mateus estão paredão - Fábio Rocha / TV Globo

Aline, Guilherme e Mateus estão paredão Fábio Rocha / TV Globo

Publicado 17/02/2025 08:06

Rio - Mais um paredão do "BBB 25", da TV Globo, foi formado, na noite deste domingo (16). Aline, Guilherme e Mateus estão na berlinda e disputam a preferência do público para seguirem em busca do prêmio milionário do reality show. O voto é para sair.