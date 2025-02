Aline, Guilherme e Mateus estão no paredão - Reprodução Globoplay

Aline, Guilherme e Mateus estão no paredãoReprodução Globoplay

Publicado 17/02/2025 07:50 | Atualizado 17/02/2025 07:53

Rio - Aline, Guilherme e Mateus estão no quinto paredão da edição do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, formado neste domingo (16). Os três disputam a preferência do público para seguirem no jogo e um deles deixará a casa mais vigiada do Brasil nesta terça-feira (18).

fotogaleria

Vencedora da prova do anjo, Renata decidiu imunizar João Gabriel. "Uma pessoa que joga no meu time, estamos juntos sempre. Ele é uma pessoa que me prioriza em várias coisas, gente está junto, inclusive já o escolhi como uma opção de dupla se eu não pudesse estar com a Eva", disse ela.

Os participantes se dividiram em dois grupos e a votação foi aberta. Guilherme e Aline foram o mais votados da casa, enquanto Mateus foi indicado pela líder, Eva. Diego Hypolito, que foi direto para o paredão devido a uma das consequências da prova do líder, conseguiu se livrar da berlinda após vencer a dinâmica do 'bate- volta'.