17/02/2025

Rio - Vitória Strada, Camilla e Thamiris protagonizaram uma discussão após a votação aberta, para a formação do quinto paredão do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo. As irmãs cariocas criticaram o voto da artista e relataram que ela não fez questão em defender a nutricionista, que quase esteve na berlinda.

"Eu prefiro não conversar agora. Porque tem coisa que é muito óbvia. Em qual momento aqui você se sentiu ameaçada de ir para o paredão? Tendo quatro pessoas de um lado e cinco de outro", questionou Camilla. "Porque você está put* comigo assim?", disse Vitória. A trancista respondeu que a irmã poderia estar no paredão. "Porque a Thamiris poderia estar no paredão se você se posicionasse".

O clima ficou intenso entre as confinadas e Vitória desabafou sobre a situação. "Agora o que eu acho errado, é eu chegar na cozinha e estar ouvindo vocês falando para todo mundo as coisas que estão acontecendo e não vir conversar comigo primeiro". A trancista rebateu: "Você também fez a mesma coisa. Você foi lá no Guilherme se lamentar e não falou com a gente". A artista discordou: "Porque eu não sabia que vocês estavam put*s comigo. Eu estava conversando com quem estava emparedada. Eu não falei nada de você", disse ela.

Vitória afirmou que não sabia que as irmãs estavam irritadas. "Eu não estou entendendo. Você está usando argumentos que não suficientes para mim. Porque o momento que você fala: 'Você foi conversar com o Gui antes de mim', sim, eu não sabia que você estava brava". Camilla respondeu que ela sabia. "Você sabia sim". "Eu não sabia, você não coloca palavras na minha boca", declarou a atriz.

Durante a discussão, a trancista não se agradou com a situação e pediu para que Vitória e Mateus não contassem mais com ela. "Não contem mais comigo mais para porr* nenhuma. Isso eu estou falando para os dois. O que aconteceu foi uma covardia", disse ela.

A artista continuou se defendendo e relatou que Thamiris poderia estar chorando por ter recebido votos. "A Thamiris tem ansiedade assim como eu. Eu choro em vários momentos que eu estou ansiosa. Ela poderia sim estar chorando porque é a primeira vez que ela recebeu um voto aberto na cara dela. Eu, que já estou mais calejada, já recebi o voto aberto sem doer tanto. Então poderia ser por isso sim. Então não é porque você tem a sua dor, que quer dizer que eu tenha entendido o que passou pela sua cabeça".

Em outro momento, a atriz começou a chorar e argumentou com Mateus: "Eu entendo, só que eu não concordo com esse tipo de tratamento. Se ela são minhas aliadas eu vou conversar com elas e tentar resolver e não chegar aqui no quarto e fazer o que vocês falam o que não é para fazer com ninguém. Chegar de 'rodinha' para atacar uma pessoa". A nutricionista discordou de Vitória: "Se você não levantou a voz aqui porque você não quis, legal. Mas eu estou com raiva e eu tenho direito sim de me alterar agora nesse momento". A artista tentou interromper Thamiris, que não deixou ela concluir: "Então você abaixa seu tom de voz se você não quer que eu grite com você". Vitória rebateu: "Mas você também está gritando comigo".

