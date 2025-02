Vitória e Thamiris discutem no ’BBB 25’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 18/02/2025 08:55 | Atualizado 18/02/2025 09:28

Rio - A relação de Vitória Strada e Thamiris continua estremecida. As duas discutiram, na madrugada desta terça-feira (18), depois da dinâmica do "Sincerão", do "BBB 25", da TV Globo. A atriz não gostou de ser citada pela nutricionista durante a dinâmica e reclamou.

"Precisava me expor na frente de todo mundo?", quis saber Vitória. "Precisava o quê? Que todo mundo? Fui e te chamei lá na frente? Te expor na frente de todo mundo seria se eu te colocasse sentada lá...", comentou a nutricionista. "A gente estava ao vivo", rebateu a atriz. "Vitória, a gente está ao vivo agora. Tem pessoas te assistindo agora", destacou a carioca. "Você sabe que é diferente!", concluiu artista.

"Para de ser boba, para de se fazer, Vitória. Diferente o que? Agora você acha que ninguém está vendo o que a gente tá fazendo, não? Você acha mesmo que nada passa na televisão? Você acha que pós-votação (de formação do Paredão), quando o Tadeu saiu daqui, você acha que eles não viram? Vocês acham mesmo que a dinâmica do Paredão não foi exposta?", avaliou Thamiris.

A irmã de Camilla ainda explicou o motivo de ter escolhido Diogo Almeida para apontar na dinâmica. "O programa é sobre a semana, não sobre a primeira semana de jogo. Eu nem discuto mais com o Diogo. Eu chamei o Diogo para não chamar a Vitória. Eu não tinha porque chamar Renata, não tinha porque chamar dona Vilma, porque não teve nada com elas essa semana".



"Você falou superbem, hoje foi um dos melhores dias, só que foi um embate passado", opinou Gracyanne Barbosa. "Não ia colocar as meninas, de maneira nenhuma. O jogo pode me pedir o que quiser, não vou colocar um aliado meu lá na frente", destacou Vitória. "Me expus também, Vitória", declarou Thamiris. "A partir do momento que você vai lá e toma uma pipocada, você se expôs", disse a musa fitness.