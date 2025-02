Sincerão agita 'BBB 25' com confusões e gritarias - Reprodução / Globo

Sincerão agita 'BBB 25' com confusões e gritarias Reprodução / Globo

Publicado 18/02/2025 08:42

Rio - A noite de segunda-feira (17) foi marcada por intensos embates no Big Brother Brasil 25 durante o "Sincerão". A dinâmica permitiu que cada participante escolhesse um adversário e atribuísse dois adjetivos para caracterizá-lo, justificando a escolha. Os termos disponíveis incluíam "saboneteira", "hipócrita", "arregão", "insignificante", "falso", "inocente", "calculista", "chato", "desnecessário" e "forçado".

Pipocômetro



Enquanto os brothers faziam suas escolhas, os ex-BBBs Arthur Aguiar, Babu Santana e Fernanda Bande avaliavam as falas no Pipocômetro, sem que os confinados soubessem de sua presença. Se o jogador "mandasse bem", o adversário recebia uma bomba de cor; se "pipocasse", era o próprio participante que levava um banho de gosma e pipoca.



Os confrontos da noite



Mateus apontou Eva como "hipócrita" e "biscoiteira". O júri definiu que ele "mandou bem", e Eva recebeu a punição.



Guilherme escolheu Renata como "arregona" e "saboneteira", argumentando que ela jogou o voto fora na última formação de Paredão. O júri validou sua escolha, e Renata sofreu a penalização.



Aline classificou Gracyanne Barbosa como "arregona" e "saboneteira", mas o júri decidiu que ela "pipocou", recebendo a punição.



Eva apontou Mateus como "insignificante" e "arregão". O júri aprovou sua escolha, e ele recebeu a consequência.



Renata acusou Mateus de ser "falso" e "incoerente". O júri decidiu que ela "mandou bem", e ele novamente foi punido.



Vitória chamou Renata de "saboneteira" e "calculista", mas o júri a considerou "pipocada", e ela foi punida.

Camilla escolheu Diogo como "arregão", mas também foi considerada "pipocada" pelo júri.



Thamiris apontou Diogo Almeida como "desnecessário", "arregão" e "chato", mas acabou recebendo a punição por "pipocar".



João Gabriel definiu Aline como "forçada" e "desnecessária", mas não convenceu o júri, que determinou que ele "pipocou".



Bate-boca intenso entre Aline e João Gabriel



Após João definir a ex-policial militar, os dois tiveram um bate-boca intenso. "Falta de respeito, rapaz. Está achando que vai ficar de pé gritando comigo? Na minha vida eu não fico ouvindo desaforo lá fora, eu vou ouvir de você aqui dentro? Toma vergonha na sua cara, seja homem, rapaz", rebateu Aline.



O salva-vidas, por sua vez, tentou se defender: "Se liga, você arrumou embate comigo, não foi eu que arrumei com você. Eu te pedi desculpas, eu cheguei a chorar aqui no dia que gritei com você, eu nunca gritei com mulher na minha vida".



Aline seguiu firme: "Pega a visão, rapaz. Você tem que pegar a visão porque está muito desorientado. Eu não sei de onde você veio, mas de onde vim respeito é bom e todo mundo gosta!".



João Gabriel respondeu exaltado: "Vim de Goiás, lá do Goiás que eu vim. E quem me conhece sabe a pessoa boa que eu sou, o menino bom que eu sou, do coração puro e humilde. Você quer palco!".



Craque do Jogo



O Pipocômetro elegeu Guilherme como o Craque do Jogo da noite. "Apesar do Guilherme só ter participado uma vez, de todas as pessoas que participaram ali, ele foi o único que foi objetivo. Colocou a placa, falou, não arregou, não ficou dando meias palavras. Foi e deu o recado dele", justificou Arthur Aguiar.



Fernanda Bande também elogiou sua performance: "Dentro da dinâmica proposta, o Guilherme foi o que melhor se saiu e conseguiu se expressar melhor com a escolha das palavras. Teve gente que pegou as palavras e esqueceu".