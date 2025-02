Diego Hypolito falou sobre relação com Gracyanne - Reprodução de Vídeo

Publicado 18/02/2025 17:02

Rio - Diego Hypolito conversou com Guilherme nesta terça-feira (18) sobre as prioridades na casa do "BBB 25". No Quarto Anos 50, o ex-ginasta analisou o relacionamento com Gracyanne Barbosa e admitiu alguns receios em relação à ex-mulher de Belo.

fotogaleria "Você sempre vai ser minha opção depois da minha irmã, só se minha irmã me xingar, mas é uma coisa impossível, sabe? Se acontecesse uma coisa 'mirabólica'... mas é muito ruim você se desamparar no jogo. É a primeira vez que a gente tem a possibilidade de conversar com uma pessoa de segurança", falou Diego.

Em seguida, o irmão de Daniele Hypolito comentou que a musa fitness está ficando para trás entre as suas prioridades. "Algumas coisas eu estou tendo um pouquinho mais de receio. Continuo achando que ela me protege muito, mas eu estou com alguns receios porque o jogo está afunilando muito. E a partir do momento que o jogo está afunilando, eu tenho que priorizar aquilo que me prioriza no 100%".