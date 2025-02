Mateus é o sétimo eliminado do BBB 25 - Reprodução Globoplay

Publicado 19/02/2025 07:44 | Atualizado 19/02/2025 07:46

Rio - Fim do jogo para Mateus! Com 65,30% da média de votos, o paulista deixou a disputa pelo prêmio milionário do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, na noite desta terça-feira (18). Ele levou a pior na decisão contra Aline (24,63%) e Guilherme (10,07%).

Ao deixar o reality, Mateus foi recebido por Tadeu Schmidt no estúdio do programa e comentaram sobre sua participação. "E ai, faltou confiança?", questionou o apresentador. "Muitas vezes sim, outras vezes não. Acho que eu mostrei o melhor de mim. Em todos os momentos que eu consegui, tentei ser o mais honesto com meus sentimentos, com meus posicionamentos ali dentro", respondeu o arquiteto.

O paulista relatou as dificuldades de não saber a visão global de tudo que aconteceu na casa. "É difícil você calcular porque você não sabe a visão global de tudo. Então a gente segue a nossa visão que é isso aqui. E se apega a ela para tomar qualquer decisão. As vezes a gente erra e está tudo certo, sabe? Não tem para onde correr. Se ficar o bicho pega e se correr o bicho come", disse ele.

